Владимирцев предупредили о новой схеме мошенников, предлагающих пройти флюорографию Гендиректор...

Владимирцев предупредили о новой схеме мошенников, предлагающих пройти флюорографиюГендиректор компании SafeTech Денис Калемберг рассказал изданию «РИА Новости» о новой уловке мошенников. Якобы за счет средств обязательного медицинского страхования они предлагают пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник. В итоге это помогает злоумышленникам похитить платежные данные или получить доступ к "Госуслугам".Звонок мошенников может быть очень похож на легитимный — флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год, и потому у жертвы атаки подозрение может не возникнуть.Мошенник предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (причем из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС.После того как человек назвал код, могут быть реализованы два сценария:1. Кодом может подтверждаться транзакция по списанию средств с его счета. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.2. С помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуги" жертвы. После чего мошенники могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов можно перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.Кроме того, мошенники обзванивают россиян под видом страховщиков, заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава. На деле это программа, позволяющая получить удаленный доступ к устройству и похитить средства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений