Жителям Владимирской области объяснили, как правильно замораживать продукты С помощью заморозки...

Жителям Владимирской области объяснили, как правильно замораживать продуктыС помощью заморозки можно значительно продлить срок хранения свежих продуктов. При этом замораживать можно почти все, кроме продуктов, содержащих много воды.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали о нюансах, которые важно соблюдать, когда вы хотите заморозить некоторые продукты.Перед замораживанием лучше недолго отварить (бланшировать) овощи. Важно отметить, что овощи, содержащие много воды (салат, помидоры, огурцы и так далее) - не лучший вариант для замораживания. Однако, если перетереть помидоры, их вполне можно заморозить.Фрукты перед заморозкой лучше разрезать на кусочки. Бананы можно замораживать, предварительно сняв с них кожуру, а из груши и яблока перед заморозкой необходимо убрать сердцевину.Нежирную рыбу можно хранить в морозильной камере в течение 6 месяцев. Жирную рыбу (лосось, скумбрия и прочее) - можно хранить в замороженном виде в течение 3 месяцев.Срок хранения мяса в морозилке зависит от вида мяса: для свинины это – 2 месяца, для мясного фарша и баранины – 3 месяца, в то время как говядина может храниться до 9 месяцев.Приготовленные бобовые (фасоль, нут, чечевица) можно хранить в морозильной камере 3 месяца.Остатки еды, например, приготовленный рис, можно хранить в морозильной камере в течение 3 месяцев.Для безопасного размораживания переложите продукты из морозильной камеры в холодильник на 24 часа. При таком размораживании сохранится больше витаминов.Если вы забыли вовремя достать еду из морозилки, то используйте режим размораживания в микроволновой печи. Однако не забывайте при этом переворачивать продукт для равномерной разморозки.Важно: используйте соответствующий режим. Если вы размораживаете при более высокой, чем необходимо, мощности, продукт теряет много влаги, витаминов и минералов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений