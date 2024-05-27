Жителям Владимирской области объяснили, как правильно замораживать продукты
С помощью заморозки...
Жителям Владимирской области объяснили, как правильно замораживать продукты
С помощью заморозки можно значительно продлить срок хранения свежих продуктов. При этом замораживать можно почти все, кроме продуктов, содержащих много воды.
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали о нюансах, которые важно соблюдать, когда вы хотите заморозить некоторые продукты.
Перед замораживанием лучше недолго отварить (бланшировать) овощи. Важно отметить, что овощи, содержащие много воды (салат, помидоры, огурцы и так далее) - не лучший вариант для замораживания. Однако, если перетереть помидоры, их вполне можно заморозить.
Фрукты перед заморозкой лучше разрезать на кусочки. Бананы можно замораживать, предварительно сняв с них кожуру, а из груши и яблока перед заморозкой необходимо убрать сердцевину.
Нежирную рыбу можно хранить в морозильной камере в течение 6 месяцев. Жирную рыбу (лосось, скумбрия и прочее) - можно хранить в замороженном виде в течение 3 месяцев.
Срок хранения мяса в морозилке зависит от вида мяса: для свинины это – 2 месяца, для мясного фарша и баранины – 3 месяца, в то время как говядина может храниться до 9 месяцев.
Приготовленные бобовые (фасоль, нут, чечевица) можно хранить в морозильной камере 3 месяца.
Остатки еды, например, приготовленный рис, можно хранить в морозильной камере в течение 3 месяцев.
Для безопасного размораживания переложите продукты из морозильной камеры в холодильник на 24 часа. При таком размораживании сохранится больше витаминов.
Если вы забыли вовремя достать еду из морозилки, то используйте режим размораживания в микроволновой печи. Однако не забывайте при этом переворачивать продукт для равномерной разморозки.
Важно: используйте соответствующий режим. Если вы размораживаете при более высокой, чем необходимо, мощности, продукт теряет много влаги, витаминов и минералов.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений