Два мощных взрыва 5-го уровня произошли на Солнце. Угрожает ли это Земле? Как сообщается на сайте...

Два мощных взрыва 5-го уровня произошли на Солнце. Угрожает ли это Земле?Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, два мощных взрыва 5-го уровня (по 5-балльной шкале) произошли на Солнце 5 августа 2024 года:первая вспышка X1.7 с максимумом в 16:40 по московскому времени;вторая вспышка X1.2 между 18:30 и 18:50.Оба взрыва зафиксированы оптическими средствами на краю солнечного диска: первый — на западном, а второй — на восточном крае Солнца. Вероятность угрозы Земле мала: области вспышек слишком удалены от направления на нашу планету. К тому же после вспышек не было зафиксировано выбросов плазмы в космическое пространство.Однако восточные области (где произошла вторая вспышка) сейчас приближаются к линии Солнце — Земля, и уже в среду достигнут положения, из которого могут задеть Землю облаками плазмы. А примерно с пятницы–субботы до Земли могут добраться ещё и быстрые частицы.Солнце, судя по всему, постепенно выходит на непрерывный режим активности. Сложно предсказать, когда его активность снизится и снизится ли вообще в ближайшее время. Поэтому события нижнего X уровня могут стать привычными и происходить еженедельно. Сейчас важно следить только за тем, влияют ли вспышки на Землю. Пока такого влияния не зафиксировано.Фото: пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН