СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей поселка Ставрово, обвиняемых в жестоком разбое. По данным следствия, 21-летний парень и его

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей поселка Ставрово, обвиняемых в жестоком разбое. По данным следствия, 21-летний парень и его 17-летний знакомый устроили нападение на прохожего ради денег и телефона. Инцидент произошел ранним утром 26 января 2025 года. После ночных развлечений в клубе молодые люди оказались в баре на