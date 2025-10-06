Владимир продолжает планомерную работу по созданию комфортной городской среды. Очередным шагом в этом направлении стало преображение улицы Мира. Сотрудники муниципального учреждения

Владимир продолжает планомерную работу по созданию комфортной городской среды. Очередным шагом в этом направлении стало преображение улицы Мира. Сотрудники муниципального учреждения «Центр управления городскими дорогами» занижают бордюрный камень и обустраивают мини-пандусы, чтобы минимизировать перепады высот между тротуаром и проезжей частью. Подобные «барьеры», характерные для многих старых российских городов, создают серьезные трудности для маломобильных групп населения.