Очередная победа в копилке владимирских футболистов. В минувшее воскресенье черно-белые сыграли дома с футбольным клубом «Спартак-2». Матч со счетом «1-0» стал 13-м в беспроигрышной серии
<a href="https://33live.ru/novosti/06-10-2025-vladimirskoe-torpedo-pobedilo-spartak-2-bez-podderzhki-bolelshhikov-na-tribunax.html" target="_blank">Владимирское «Торпедо» победило «Спартак-2» без поддержки болельщиков на трибунах</a> - Очередная победа в копилке владимирских футболистов. В минувшее воскресенье черно-белые сыграли дома с футбольным клубом «Спартак-2». Матч со счетом «1-0» стал 13-м в беспроигрышной серии
[url=https://33live.ru/novosti/06-10-2025-vladimirskoe-torpedo-pobedilo-spartak-2-bez-podderzhki-bolelshhikov-na-tribunax.html]Владимирское «Торпедо» победило «Спартак-2» без поддержки болельщиков на трибунах[/url] - Очередная победа в копилке владимирских футболистов. В минувшее воскресенье черно-белые сыграли дома с футбольным клубом «Спартак-2». Матч со счетом «1-0» стал 13-м в беспроигрышной серии