Владимирские школьники участвовали в соревнованиях Школа безопасности Как действовать в...

Владимирские школьники участвовали в соревнованиях "Школа безопасности"Как действовать в чрезвычайных ситуациях? В лагере "Дружба" ребята из 18 муниципальных образований "поступили" в "Школу безопасности". Соревнования организовало региональное управление МЧС. Все подробности в сюжете Марии Артес.Спасти пострадавшего, научиться выживать в лесу, проявить смекалку, проверить на прочность командный дух... В "Школе безопасности" детям предстоит серьезно потрудиться: преодолевать препятствия, пробежать пожарную эстафету и на мгновение почувствовать себя героями.Дарья Плечкина - ученица школы №15 , г. Гусь-Хрустальный:- Мне уже очень сильно нравится. Потому что тут достаточно большое разнообразие конкурсов, в которых мы можем себя проявить.Для Ярослава из Коврова это уже третьи соревнования, каждый год - новые вызовы и интересные этапы.Ярослав - ученик школы №4 г.Коврова:- Мы настроены на победу, в первую очередь. Уже третий год боремся за 1 место. Никак не можем на него выйти, думаем, в этом году у нас все получится.Ежегодные областные соревнования региональное управление МЧС России проводит более 20 лет."Школа безопасности" открыла свои двери для детей из 18 муниципальных образований области. Патриотическое воспитание - дисциплина номер один.Алексей Купин - начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Патриотические дисциплины. Ребята расскажут о своих районах. О достижениях. Патриотическое воспитание - один и важнейших факторов, в том числе, - проведения данных соревнований.190 детей, 19 команд собрались в лагере "Дружба". По традиции здесь чествуют героев. Ребят, которые не растерялись в чрезвычайной ситуации. Их поздравила председатель Законодательного Собрания области - Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Познакомилась с двумя нашими молодыми героями. Владимир Апликаев из Киржача, Егор Федотов из Вязников. Эти ребята спасли тонущих детей, рискуя своей жизнью. Они действительно настоящие герои.Областные соревнования - важный этап перед состязаниями по центральному федеральному округу.Через 2 недели Камешковский район примет более 350 ребят из всех уголков страны.Мария Артес. "Вести-Владимир".