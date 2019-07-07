45-летняя артистка блистала на церемонии открытия всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в Орленке. Поклонники расхвалили Порошину за выбор наряда.

45-летняя артистка блистала на церемонии открытия всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в "Орленке". Поклонники расхвалили Порошину за выбор наряда.Мария Порошина показалась в шикарном наряде греческой богини – актриса выбрала для церемонии открытия всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в "Орленке" блестящее платье в пол с глубоким декольте.Поклонники звезды пришли в восторг, отметив смелость наряда, однако подчеркнув, что Порошина вовсе при этом не выглядела вульгарной. Кроме того, поклонников восхитила фигура актрисы, которая быстро пришла в форму после пятых родов.В комментариях подписчики завалили актрису комплиментами, отметив, что она затмила буквально всех на церемонии. Порошина, кажется, приняла похвалу как должное, не ответив своим почитателям.Мария стала выходить снова в свет относительно не давно, но, к несчастью фанатов, актриса появляется везде одна. Многие до сих пор гадают, кто же является отцом ее пятого ребенка. но актриса тщательно скрывает эту тайну.Сына, который появился на свет в феврале, она назвала Андреем. Уже будучи беременной артистка развелась с мужем Ильей Древновым. Потом появились слухи, что Порошина решила связать свою судьбу с иностранцем, но актриса никак их не прокомментировала.