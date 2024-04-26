В ближайшую субботу, 27 апреля, в туристической столице 33-го региона откроется всероссийский форум айкидо «Владимирский лев».

В ближайшую субботу, 27 апреля, в туристической столице 33-го региона откроется всероссийский форум айкидо «Владимирский лев». Об этом рассказала областного Минспорта.Мероприятие будет проходить три дня на площадке «Суздаль Арена». Форум соберёт около 250 спортсменов из 15 субъектов РФ.В программе заявлены мастер-классы, соревнования, а также всероссийская судейская конференция.«Организаторами форума предусмотрены призы, подарки и уникальные медали, сделанные по индивидуальному дизайну», - подчёркивается в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.