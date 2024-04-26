В ближайшую субботу, 27 апреля, в туристической столице 33-го региона откроется всероссийский форум айкидо «Владимирский лев».
В ближайшую субботу, 27 апреля, в туристической столице 33-го региона откроется всероссийский форум айкидо «Владимирский лев». Об этом рассказала областного Минспорта.
Мероприятие будет проходить три дня на площадке «Суздаль Арена». Форум соберёт около 250 спортсменов из 15 субъектов РФ.
В программе заявлены мастер-классы, соревнования, а также всероссийская судейская конференция.
«Организаторами форума предусмотрены призы, подарки и уникальные медали, сделанные по индивидуальному дизайну», - подчёркивается в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.