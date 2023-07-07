За свою работу они возьмут 9 млн рублей.

Во Владимире проект благоустройства парка ДТЮ разработает компания из Подмосковья. Мэрия подвела итоги конкурса. Контракт заключат с фирмой «Грандсфера» из Долгопрудного. За свою работу москвичи возьмут 9 млн рублей.Напомним, что из технического задания убрали . Проектировщики займутся гидрогеологическими и геодезическими исследованиями, по результатам которых подготовят предложения по сохранению всех водоёмов.«Подрядчик включит в ПСД работы по укреплению берегов, очистку прудов, создание переходов и водопропускных сооружений. Компания также обследует зеленые насаждения сквера на необходимость санитарной вырубки деревьев и кустарников», — указано в техзадании.Победитель торгов должен разработать проект до конца года. Реновация объекта будет проходить в три этапа. По итогу на территории должны появиться пешеходные зоны, освещение и малые архитектурные формы. На благоустройство общественного пространства отводится три года.