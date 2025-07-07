Ночью седьмого июля над территорией Владимирской области был сбит один беспилотник. Об этом утром сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном»

Ночью седьмого июля над территорией Владимирской области был сбит один беспилотник. Об этом утром сообщил губернатор Александр Авдеев в своих соцсетях. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Владимирской области сбит 1 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших, материального ущерба нет. Это первый случай за лето. Последний раз дроны во