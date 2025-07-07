Какие дороги-дублеры нужны Владимиру? Как разгрузить центр от транспорта и реально ли сделать его пешеходным? Что такое «Зеленая волна» и почему будущее за платными парковками? Как

Какие дороги-дублеры нужны Владимиру? Как разгрузить центр от транспорта и реально ли сделать его пешеходным? Что такое «Зеленая волна» и почему будущее за платными парковками? Как избавиться от пробок на проспекте Ленина? Эти вопросы обсудили в новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» вместе с Кириллом Ереминым, общественником, специалистом в сфере организации дорожного движения иАртемом Чернеем,