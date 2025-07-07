Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

Полиция Владимирской области проводит расследование обстоятельств трагической гибели 30-летнего мужчины в ДТП, произошедшем на автодороге Александров — Балакирево. Недалеко от места обнаружения тела был найден сильно поврежденный автомобиль, предположительно, перевернувшийся.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщила, что 5 июля в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на 12-м километре трассы Александров — Балакирево. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили автомобиль ВАЗ-21099 с повреждениями и тело мужчины 1994 года рождения.Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ перевернулся. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе установления личности водителя, причин ДТП и наличия других участников.С целью установления истины, Госавтоинспекция обращается к очевидцам ДТП и водителям, проезжавшим по трассе Александров — Балакирево в районе деревни Мошнино 5 июля в период с 5:30 до 09:00, с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов и сведения о наличии записей с камер видеонаблюдения