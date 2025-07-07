Во Владимире по результатам повторных лабораторных исследований в воде озёр Семязино и Глубокое вновь выявлены превышения по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в

Во Владимире по результатам повторных лабораторных исследований в воде озёр Семязино и Глубокое вновь выявлены превышения по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Несмотря на надвигающуюся летнюю жару, купание в этих водоемах официально остается под запретом. Санитарные нормы воды не соответствуют требованиям безопасности, а это значит, что сохраняется риск заражения инфекциями и