Появились адреса установки комплексов.
Во Владимирской области в период с 7 по 13 июля будет произведена передислокация 21 комплекса фотовидеофиксации. Как сообщили в ГБУ «Владупрдор», эти меры направлены на повышение эффективности контроля за соблюдением правил дорожного движения.
Камеры будут размещены на следующих участках дорог:
М-7 «Волга» 103 км;
М-7 «Волга» 116 км;
М-7 «Волга» 312 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 4 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 7 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 9 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 13 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 17 км;
Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 18 км;
Владимир, улица Лакина, 1а;
Владимир, Судогодское шоссе, 81;
Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М-7 «Волга» 20 км;
Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М-7 «Волга» 26 км;
Р-132 «Золотое кольцо» 308 км;
Р-132 «Золотое кольцо» 317 км;
Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км;
Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики 110 км;
Владимир – Муром – Арзамас 116 км;
Хохлово – Камешково – Ручей 9 км;
Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в черте Александрова (улица Кольчугинская, 57).
На участках Р-132 «Золотое кольцо» 239-275 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.