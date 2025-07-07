Появились адреса установки комплексов.

Во Владимирской области в период с 7 по 13 июля будет произведена передислокация 21 комплекса фотовидеофиксации. Как сообщили в ГБУ «Владупрдор», эти меры направлены на повышение эффективности контроля за соблюдением правил дорожного движения.Камеры будут размещены на следующих участках дорог:М-7 «Волга» 103 км;М-7 «Волга» 116 км;М-7 «Волга» 312 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 4 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 7 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 9 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 13 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 17 км;Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 18 км;Владимир, улица Лакина, 1а;Владимир, Судогодское шоссе, 81;Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М-7 «Волга» 20 км;Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М-7 «Волга» 26 км;Р-132 «Золотое кольцо» 308 км;Р-132 «Золотое кольцо» 317 км;Юрьев-Польский-Кольчугино 5 км;Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики 110 км;Владимир – Муром – Арзамас 116 км;Хохлово – Камешково – Ручей 9 км;Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в черте Александрова (улица Кольчугинская, 57).На участках Р-132 «Золотое кольцо» 239-275 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.