Из пунктов подготовки домой вернулись 123 мобилизованных резервиста, - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. 72 человека вернули из-за проблем со здоровьем.

Из пунктов подготовки домой вернулись 123 мобилизованных резервиста, - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. 72 человека вернули из-за проблем со здоровьем. Руководитель отметил, что ещё несколько десятков обращений обрабатываются.Губернатор обещает два раза в неделю публиковать итоги рассмотрения жалоб на ошибочную мобилизацию. По его словам, основная причина некорректной работы военкоматов – отсутствие достоверных данных о состоянии здоровья и изменениях в жизни призывников.