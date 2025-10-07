СК РФ по Владимирской области начал проверку по факту разрушения могил участников специальной военной операции на кладбище в поселке Никологоры Вязниковского района. По информации из
СК РФ по Владимирской области начал проверку по факту разрушения могил участников специальной военной операции на кладбище в поселке Никологоры Вязниковского района. По информации из социальных сетей, акты вандализма происходят здесь регулярно. Как сообщает пресс-служба ведомства, глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Алексею Ялину представить подробный доклад о ходе проверки