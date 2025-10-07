Совет народных депутатов Ковровского района объявил о самороспуске. Об этом «Шестому каналу» рассказали в районной администрации. Соответствующее решение было принято на недавнем

Совет народных депутатов Ковровского района объявил о самороспуске. Об этом «Шестому каналу» рассказали в районной администрации. Соответствующее решение было принято на недавнем заседании местного райсовета. Уточняется, что самороспуск связан с грядущей ликвидацией района. Причем этот вопрос будет рассмотрен на одном из заседаний Законодательного Собрания Владимирской области. После чего на карте региона появятся 2 новых муниципальных