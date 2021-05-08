Сейчас молодому человеку 29 лет.

В Красной Горбатке Селивановского района три года назад без вести пропал парень. В марте 2018 года Николай Шунин ушёл кататься на лыжах и не вернулся.Сейчас молодому человеку 29 лет.Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые.Был одет в тёмно-серую куртку, чёрные болоньевые брюки и красно-синюю толстовку, тёмную шапку с белыми полосами.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.