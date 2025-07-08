Легализация поможет создать честную конкуренцию и обеспечить туристам комфортное и безопасное жильё.

Владимирская область стала одним из 18 пилотных регионов, где с 1 сентября 2025 года начнётся эксперимент по легализации гостевых домов. Теперь они будут работать по правилам, близким к «беззвёздным» отелям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Сейчас гостевых домов часто больше, чем гостиниц, но они не регулируются и могут не соответствовать требованиям безопасности. Легализация поможет создать честную конкуренцию и обеспечить туристам комфортное и безопасное жильё.Гостевые дома нужно будет зарегистрировать, а их владельцы смогут получать господдержку и работать с туристическими агрегаторами. Минэкономразвития уже разработало требования: не более 15 комнат и 45 гостей, определённая площадь комнат, пожарная безопасность и доступ в интернет.По стандарту, минимальная площадь одноместной комнаты должна составлять 9 кв. м, двухместной – 12 кв. м. При многоместном размещении площадь на одного гостя должна составлять не менее 6 кв. м. В целях безопасности жильцов номера должны оснащать системами обнаружения пожара, системами пожаротушения и вентиляцией. Также для гостей должны быть обеспечены регулярная уборка комнаты, смена постельного белья и полотенец.