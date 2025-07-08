Переговоры длились целых три года.

Завод «Бетал» из Владимирской области заключил крупный контракт на поставку полимержелезобетонных резервуаров для строительства первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». АЭС строит Росатом на побережье Средиземного моря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Переговоры длились целых три года, ведь конструкции должны обладать особыми свойствами из-за жаркого климата Египта.Но «Бетал» справился с задачей на отлично, получив высокую оценку от египетских партнеров.