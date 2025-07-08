Уже в понедельник в столице ожидается +26 градусов.

Жителям Владимирской области следует готовиться к жаркой неделе. Начиная с понедельника, 7 июля, ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов, как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам синоптика, причиной потепления является изменение циркуляции воздушных масс, которые будут перемещаться в сторону Московского региона.Уже в понедельник в столице ожидается +26 градусов, а во вторник температура повысится до +25... +30 градусов.Во Владимире и области 7 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +25°C, ночью ожидается +14°C. Ветер юго-западный, 9-13 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.