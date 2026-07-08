Случай произошёл 14 июня. 41-летний житель Александрова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявился в дом, где проживал вместе со своей возлюбленной почти полгода. Женщина на тот

Случай произошёл 14 июня. 41-летний житель Александрова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявился в дом, где проживал вместе со своей возлюбленной почти полгода. Женщина на тот момент спала. Он её разбудил, силой вытащил на улицу, посадил в свой автомобиль, избил и увёз в свой дом в другой деревне. Он привёз женщину в свой частный дом