Три блогера из Владимирской области успешно прошли строгий отбор и стали частью федеральной команды нового проекта «Министерство контента». Эта уникальная программа призвана объединить

Три блогера из Владимирской области успешно прошли строгий отбор и стали частью федеральной команды нового проекта «Министерство контента». Эта уникальная программа призвана объединить талантливых авторов со всей страны с государственными органами для создания важных социальных медиапроектов. Об этом сообщили в облправительстве. Проект «Министерство контента» – это инициатива Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» от платформы «Россия – страна