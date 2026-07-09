3 представителя Владимирской области пробились в крупный федеральный проект.

3 представителя Владимирской области успешно преодолели масштабный отбор всероссийской программы «ТопБЛОГ». Наши земляки выдержали острое соперничество со всей страны и вошли в число 550 лучших создателей цифрового контента, которые будут сотрудничать с государством.В команду победителей вошли пиар-руководитель Владимиро-Суздальского музея Анна Устинова, пропагандирующая загородный быт Виктория Попова и сельский педагог Наталья Митина со своим проектом о школьной жизни.Теперь финалистов ожидает образовательный интенсив на базе подмосковной мастерской «Сенеж» и финальное состязание за лидерство.