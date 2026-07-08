Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ярославский районный суд.

Вязниковская прокуратура передала судьям материалы дела против двух жителей Ярославля. Мужчин обвиняют в крупном групповом мошенничестве с использованием служебного положения. Дело завели по итогам прокурорской проверки.Ранее фирма «Мостмонтаж» получила подряд на 54 миллиона рублей для обновления переправы через реку Хонка. Заказчик перечислил аванс свыше 12 миллионов рублей. По версии следствия, сообщники вывели эти деньги на счета сторонней компании под видом закупки материалов, а ремонт сорвали.Обвиняемые уже полностью возместили нанесенный ущерб. Недобросовестного подрядчика внесли в черный список, а объект достраивает новая компания под надзором ведомства.