Уникальный агропроект в Киржачском округе реализует ООО «АргоПлант». Компания является единственным в России крупным производителем, который выращивает голубику по технологии

Уникальный агропроект в Киржачском округе реализует ООО «АргоПлант». Компания является единственным в России крупным производителем, который выращивает голубику по технологии контейнерного производства. На днях предприятие посетили заместитель губернатора Александр Максимов и и.о. министра сельского хозяйства Роман Аликебедов. Обсудили дальнейшие шаги и меры господдержки, сообщили в Минсельхозе региона. Компания «АргоПлант» планирует к 2030 году выращивать свыше