На территории Владимирской области на начало апреля были зарегистрированы 2 кредитных потребительских кооператива (КПК). Число пайщиков действующих КПК за год увеличилось почти на четверть

На территории Владимирской области на начало апреля были зарегистрированы 2 кредитных потребительских кооператива (КПК). Число пайщиков действующих КПК за год увеличилось почти на четверть – до 240 членов, сообщают во владимирском филиале Банка России. Однако пайщики предпочитали занимать деньги в кооперативах, а не размещать там свои сбережения. В первом квартале 2026 года владимирцы заняли в