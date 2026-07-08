Пошли как-то отец с сыном на охоту. А отец был инвалид – не было у него ног. Но охотник в прошлом заядлый, уломал сынка. Тот лямки к папане приделал, как рюкзак на спину закинул и идут – охотятся. Красота. Сынок вперед стволом, предок корму прикрывает. Вдруг кабаны, много и сразу. Обосрался тогда сынок и решил спасаться бегством. Бежит, а неудобно: ранец с папаней по спине бьет, папа над ухом очередями по кабанам садит. Чувствует – не убежать с грузом. Вздохнул он тяжко, бросил «рюкзак» и что есть духу ломанулся в село. Прибегает домой, падает перед матерью на колени и говорит:
– Прости, мать, не уберег отца, загрызли его кабаны.
– Вас охотников х%й поймешь, - отвечает ему мать, - 10 мин назад батя приполз, говорит пи%дец, мать, нет у нас больше сына.
еще анекдот!