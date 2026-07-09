Во Владимирской области завершился конкурс «Лучший по профессии».

Во Владимирской области завершился ежегодный профессиональный конкурс, определивший мастеров своего дела среди работников сельскохозяйственной отрасли. Состязания, организованные в рамках масштабного областного «Дня поля», позволили аграриям продемонстрировать высокий уровень теоретических знаний и практических навыков.Всего в этом году за почетное звание «Лучший по профессии» боролись 47 человек, включая 14 опытных агрономов и 33 механизатора, среди которых были не только состоявшиеся специалисты, но и талантливые студенты профильных учебных заведений.В номинации «Агроном» экспертное жюри единогласно признало победителем Александра Маркова, который трудится в АО «Агрофирма «Суздальские зори». В категории «Механизатор» лидерство поделили двое конкурсантов: профессиональный механизатор из ООО «Колпь» Селивановского района Артем Тимин и перспективный учащийся Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа Дмитрий Абрамов.Победители получили заслуженное признание профессионального сообщества и подтвердили высокий потенциал владимирского агропромышленного комплекса.