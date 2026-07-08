В Киржачском районе расширяют единственное в России контейнерное производство голубики.
Предприятие «АргоПлант» выступает единственным в стране крупным производителем, применяющим контейнерный метод для выращивания голубики. Этот инвестиционный проект запустили на территории Киржачского района при содействии губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
К 2030 году компания рассчитывает собирать более тысячи тонн ягод ежегодно. Параллельно с голубикой здесь активно занимаются клубникой, а также ведут экспериментальные посадки жимолости и смородины. Сейчас на площадке возводят крупный склад-холодильник, рассчитанный на хранение пятисот тонн продукции. В планах инвестора — создание исследовательской базы, запуск перерабатывающего комбината, обучение профильных специалистов и трудоустройство как минимум 500 человек.
Недавно предприятие посетили заместитель губернатора Александр Максимов и временно исполняющий обязанности руководителя Минсельхоза Роман Аликебедов. Как уточнили в профильном министерстве, в ходе визита стороны наметили планы развития и рассмотрели варианты государственного субсидирования бизнеса.