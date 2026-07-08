Почти полсотни добровольцев из Владимирской области отправились в экспедицию.

Группа из 45 участников движения «Часовые Памяти» отправилась в Велижский район Смоленской области. Экспедиция продлится до 17 июля.Волонтеры из нескольких профильных отрядов, включая представителей школы в Мстере и компании «Энергосбыт Волга», исследуют рубежи, где в годы войны сражалась Четвертая ударная армия. 16 числа состоится торжественная церемония предания земле останков бойцов, найденных поисковиками в текущем и прошлом сезонах.Выезд организован по проекту «Дорогами Памяти-2026». Инициатива получила грантовую поддержку и помощь партнеров из энергетической компании.