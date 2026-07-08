Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура Юрьев-Польского района направила в суд уголовное дело против жителя Кольчугино. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб.Следствие выяснило, что в январе 2026 года супруга обвиняемого поссорилась с сожителем его матери. Решив отомстить за жену, мужчина взял биту, приехал на такси в Юрьев-Польский и разбил припаркованный во дворе обидчика автомобиль «Хендай Крета». Стоимость ремонта поврежденной машины превысила 200 тысяч рублей.Фигурант полностью признал свою вину и компенсировал владельцу весь нанесенный урон. Теперь мстителю с битой грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.