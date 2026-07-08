Материалы рассмотрит Октябрьский районный суд города Владимира.

Прокуратура Владимира направила в суд дело 21-летнего горожанина. Юношу обвиняют в попытке продажи крупной партии запрещенных веществ и избиении силовика.Следствие считает, что парень договорился в мессенджере с сообщником о наркоторговле. Он забрал более килограмма зелья, расфасовал его дома на десятки доз и успел сделать несколько тайников в областном центре.В январе закладчика поймали с поличным. Пытаясь скрыться, нарушитель не менее 5 раз ударил полицейского кулаком по голове, нанеся оперативнику сотрясение мозга.