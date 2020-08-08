Время утренней разминки. И проведем ее вместе с Надеждой Афанасьевой. Наша землячка стала абсолютной чемпионкой Европы в номинации бодифитнес.

Время утренней разминки. И проведем ее вместе с Надеждой Афанасьевой. Наша землячка стала абсолютной чемпионкой Европы в номинации бодифитнес.Международное состязание проходило в онлайн-формате, трансляцию посмотрели тысячи болельщиков. Судьи оценивали спортивное телосложение, артистизм и грацию. Давайте оценим это и мы.И начнем прямо сейчас работу и над своим телом . Учимся у Чемпионов. На связи с нами наша спортивная Юлия Шувалова. Доброе утро!Юлия Шувалова, корреспондент:- Доброе утро, Татьяна. Сегодня у нас необычное интервью. Мы проведем тренировку на свежем воздухе с Надеждой Афанасьевой, чемпионкой Европы по бодибилдингу. Здравствуйте, Надежда. Скажите, пожалуйста, какие упражнения необходимо выполнять, чтобы держать тело в тонусе?Надежда Афанасьева, абсолютная чемпионка Европы по бодибилдингу:- Здравствуйте, Юлия. В первую очередь - это базовые упражнения, которые вовлекают максимальное количество мышц в работу. Я бы советовала присед - основа всего, выпады и что-то на верхнюю часть тела - отжимания.Юлия Шувалова, корреспондент:- Почему ты решила заниматься именно бодибилдингом?Надежда Афанасьева, абсолютная чемпионка Европы по бодибилдингу:- Бодибилдинг как вид спорта подразумевает создание пропорций. Человек шлифует свое тело в соответствии со своими взглядами. Бодибилдинг - это общий вид спорта, я выступаю в номинации бодифитнес. Я предлагаю начать с моего любимого упражнения - это болгарские выпады.Смотрим и делаем!- Спасибо большое за тренировку я получила огромный зарояд бодрости на весь день и отправляю его нашим телезрителям!