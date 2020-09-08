Он одержал победу над спортсменами из Свердловской области, Чеченской республики и Красноярского края.

2-6 сентября в Ульяновске проходил Чемпионат России по кикбоксингу.В соревнованиях приняли участие 616 спортсменов из 48 регионов страны. Следили за участниками 120 компетентных судей, специально приглашенных для проведения чемпионата.Владимирец Денис Зезюлин занял 3-е место и выполнил норматив Мастера Спорта России. Он одержал победу над спортсменами из Свердловской области, Чеченской республики и Красноярского края.(Фото:Департамент физической культуры и спорта)