Фельдшера скорой помощи поблагодарил брат пациента. Именно он вызывал бригаду «скоровиков». Случай произошел 5 августа. Мужчина жаловался на необычное состояние левой руки – она «не
<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2025-mediki-yurev-polskoj-podstancii-skoroj-pomoshhi-spasli-zhizn-pacientu-s-insultom.html" target="_blank">Медики Юрьев-Польской подстанции скорой помощи спасли жизнь пациенту с инсультом</a> - Фельдшера скорой помощи поблагодарил брат пациента. Именно он вызывал бригаду «скоровиков». Случай произошел 5 августа. Мужчина жаловался на необычное состояние левой руки – она «не
[url=https://33live.ru/novosti/08-09-2025-mediki-yurev-polskoj-podstancii-skoroj-pomoshhi-spasli-zhizn-pacientu-s-insultom.html]Медики Юрьев-Польской подстанции скорой помощи спасли жизнь пациенту с инсультом[/url] - Фельдшера скорой помощи поблагодарил брат пациента. Именно он вызывал бригаду «скоровиков». Случай произошел 5 августа. Мужчина жаловался на необычное состояние левой руки – она «не