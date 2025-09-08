С 12 по 14 сентября во Владимирской области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки организуют на 471 объекте. Каждый на предмет соблюдения требований пожарной

С 12 по 14 сентября во Владимирской области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки организуют на 471 объекте. Каждый на предмет соблюдения требований пожарной безопасности проверят сотрудники регионального МЧС. Из пресс-релиза МЧС по Владимирской области: В ходе профилактических визитов сотрудники МЧС проверяют наличие эвакуационных путей и выходов, исправность первичных средств пожаротушения, знание персоналом