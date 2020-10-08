Федеральный проект проходит на территории усадьбы Храповицкого в посёлке Муромцево Судогодского района.

Стартовали занятия в "Школе волонтёров наследия 2020". Федеральный проект проходит на территории усадьбы Храповицкого в посёлке Муромцево Судогодского района. Сегодня был первый выезд. Участникам рассказали о работе с объектами культурного наследия и провели мастер-классы. Во Владимирской области организатором школы стал Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Ольга Рыжкова студентка ПИ ВлГУ: «Очень хочется получить незабываемые эмоции, пообщаться с людьми, узнать побольше об этой усадьбе, как реконструировать, как проводить ресторацию. Как, вообще, работать с материалами: камень, металл, дерево, это было интересно, потому что нам предстоит этим заниматься».Школабудет работать до 24 октября. В ней 300 человек, хотя желающих стать учеником было гораздо больше. На занятиях участники получат знания, которые пригодятся им в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия. Сегодня обучение началось с лекции, добровольцам рассказали об истории усадьбы, ее историческом значении. Вторая часть — практическая. Студенты учились работать с камнем, деревом и металлом. В качестве педагогов - опытные реставраторы и архитекторы. Задача волонтеров - отчистить предметы от загрязнений и подготовить их к консервации и первоначальному восстановлению. Программу "Волонтёры культуры" утвердило Министерство культуры России. Проект проводится при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В регионе просветительская школа организована по нацпроекту "Культура".Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Очень важно, чтобы он был именно здесь, чтобы ребята, сидя в этих небольших реставрационных мастерских, прямо около старого замка - главного дома имения - под руководством опытных рестораторов, понимали, насколько это непростое, почти волшебное дело».Нина Глизница