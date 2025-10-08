Едет мент по трассе, вдруг видит - "Мерс" стоит на обочине, огни не горят, никаких признаков жизни, вокруг поле чистое, в отдалении мальчик маленький стоит. Мент вышел из машины, подошел к "Мерсу", поглядел в заднее стекло - а оно тонированное, нифига не видать. Посмотрел в лобовое - то же самое. Подходит к дверце, нагибается заглянуть - тут дверца резко распахивается и по лбу. Мент делает сальто - и в кювет. А дверца захлопывается, "Мерс" срывается с места и уезжает.
Мент выбирается из канавы и кричит мальчику:
- Эй, пацан! Какой номер?! Номер видел?
- Конечно видел, дяденька! Отличный номер! Такого даже в цирке не увидишь!
еще анекдот!