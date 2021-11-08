Владимир Путин предостерег сотрудника СМИ от падения. В итоге все закончилось благополучно.

Владимир Путин предостерег сотрудника СМИ от падения. В итоге все закончилось благополучно.Первое лицо страны весомую часть рабочего времени находится в объективе телекамер. Мало кто задумывается о том, какое количество персонала задействовано в процессе передачи информации от главнокомандующего до граждан государства.Президент России Владимир Путин нередко оказывается в ситуациях, когда нужно принимать решение максимально оперативно. При этом политика в те моменты снимали телекамеры.Подобная история имела место перед совещанием по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи, передает . Владимир Владимирович предупредил телеоператора, который в момент съемки президента пятился с камерой назад, о том, что тот может упасть. Этот момент попал на .Внимание главнокомандующего к такой детали позволило оператору сохранить равновесие и устоять на ногах. Данный случай теперь активно обсуждает российская пресса.Ранее сообщалось, что Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ряде мероприятий. В их число входит саммит АТЭС, конференция Сбера и открытие в российской столице памятника Достоевскому.