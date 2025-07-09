Работы были выполнены вовремя, однако оплата задержалась.

Глава администрации Струнино Владимирской области оштрафован за задержку оплаты контракта по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщила прокуратура региона.В сентябре прошлого года администрация Струнино заключила договор на установку информационных стендов и табличек с подрядчиком. Работы были выполнены вовремя, однако оплата задержалась.Ведомство возбудило дело об административном правонарушении, и УФАС России оштрафовал главу администрации на 30 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.