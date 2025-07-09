В Кольчугино суд признал местную жительницу виновной в жестоком обращении с животным. Женщину ответила в суде за то, что выбросила собаку с балкона пятого этажа. Пес по кличке Орфей выжил, но

В Кольчугино суд признал местную жительницу виновной в жестоком обращении с животным. Женщину ответила в суде за то, что выбросила собаку с балкона пятого этажа. Пес по кличке Орфей выжил, но получил серьезные травмы: у него диагностировали переломы обеих передних лап, одну из них позже ампутировали. По данным суда, все произошло в октябре 2024 года