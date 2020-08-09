Полицейские напомнили ребятам о правилах безопасного поведениях на дорогах в летний период.

В рамках проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями МЧС провели профилактические беседы с отдыхающими детьми и их родителями в лесопарке «Баринова роща», расположенного около городского водохранилища города Гусь-Хрустальный.Полицейские напомнили ребятам о правилах поведениях на дорогах в летний период. Автоинспекторы затронули тему безопасного перехода проезжей части и возможных опасных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах. Также разобрали правила дорожного движения, которые должны соблюдать велосипедисты и водители современных устройств передвижения.Представители пожарно-спасательной части повторили с ребятами правила поведения на улице, общественных местах, быту, а также правила пожарной безопасности и поведения на воде и напомнили о том, что в данный период купание запрещено.По окончании мероприятия ребятам и взрослым организаторы рейда вручили информационные памятки и листовки.