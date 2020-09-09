У Дарьи есть шанс на победу в своей возрастной категории.

12-летняя Дарья Белова поборется за титул «Самой красивой девочки России». Она учится в 6 классе. Занимается хореографией уже 7 лет. Принимает участие в Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах. Является стипендиатом в номинации "Таланты" от депутата ГосДумы Г. В. Аникеева. Активно участвует в спортивных мероприятиях школы и города. В будущем мечтает стать сотрудником полиции. Дарья весёлая, активная, спортивная, жизнерадостная!Отметим, всероссийский конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год. В нем могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет. Победители определяются в каждой возрастной категории. Для того чтобы пройти в полуфинал, Дарье нужно попасть в Топ-10 участниц своей возрастной категории. Есть возможность попасть в полуфинал и через экспресс-конкурсы, минуя зрительское голосование. Первый экспресс-конкурс стартует 14 сентября.У Дарьи есть шанс на победу в своей возрастной категории. В своем рейтинге она занимала 58-ю позицию.Профессиональное жюри из директоров модельных агентств и партнеров выберут 54 участницы, которые получат кубки. В финальном голосовании жюри будет оценивать естественную внешность фотографий из анкеты участницы и работы из экспресс-конкурсов, не учитывая разницу в количестве голосов. Каждый победитель получит свой золотой кубок. Серебряным и бронзовым кубком будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит корону победительницы. Победительница конкурса попадет на обложку журнала «Дети России» и сможет рассказать свою историю о победе в конкурсе. Девочки, занявшие вторые и третьи места смогут рассказать свои истории победы на разворотах журнала «Дети России».Отдать свой голос за Дарью может любой. Для этого необходимо зайти на сайт mostbeautygirl.ru. проголосовать, но сделать это можно с одного электронного устройства единожды.(Фото: mostbeautygirl.ru.)