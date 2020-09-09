У Дарьи есть шанс на победу в своей возрастной категории.
12-летняя Дарья Белова поборется за титул «Самой красивой девочки России». Она учится в 6 классе. Занимается хореографией уже 7 лет. Принимает участие в Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах. Является стипендиатом в номинации "Таланты" от депутата ГосДумы Г. В. Аникеева. Активно участвует в спортивных мероприятиях школы и города. В будущем мечтает стать сотрудником полиции. Дарья весёлая, активная, спортивная, жизнерадостная!
Отметим, всероссийский конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год. В нем могут принимать участие девочки от 0 до 17 лет. Победители определяются в каждой возрастной категории. Для того чтобы пройти в полуфинал, Дарье нужно попасть в Топ-10 участниц своей возрастной категории. Е
сть возможность попасть в полуфинал и через экспресс-конкурсы, минуя зрительское голосование. Первый экспресс-конкурс стартует 14 сентября.
У Дарьи есть шанс на победу в своей возрастной категории. В своем рейтинге она занимала 58-ю позицию.
Профессиональное жюри из директоров модельных агентств и партнеров выберут 54 участницы, которые получат кубки. В финальном голосовании жюри будет оценивать естественную внешность фотографий из анкеты участницы и работы из экспресс-конкурсов, не учитывая разницу в количестве голосов. Каждый победитель получит свой золотой кубок. Серебряным и бронзовым кубком будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит корону победительницы. Победительница конкурса попадет на обложку журнала «Дети России» и сможет рассказать свою историю о победе в конкурсе. Девочки, занявшие вторые и третьи места смогут рассказать свои истории победы на разворотах журнала «Дети России».
Отдать свой голос за Дарью может любой. Для этого необходимо зайти на сайт mostbeautygirl.ru. проголосовать, но сделать это можно с одного электронного устройства единожды.
(Фото: mostbeautygirl.ru.)