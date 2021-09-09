За три месяца таможенники выявили более 2,5 тысяч пачек контрафактного товара.

В Вязниках сотрудники таможни изъяли очередную партию контрафактных сигарет. Они выявили 577 пачек немаркированного табака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«На упаковке отсутствовали акцизные марки. У собственника магазина не оказалось документов на товар», - рассказал начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.Папиросы сдали в Роспотребнадзор для принятия мер.Добавим, что за три месяца таможенники выявили более 2,5 тысяч пачек контрабандных сигарет. Поток «левака» вырос после роста суммы акцизного сбора.