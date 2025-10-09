На светофоре в ""BMW"" последней серии въезжает ""запорожец"". Из ""BMW"" вылазят 4 лица каваказкой национальности,подходят к владельцу ""запорожца"" и говорят:-Ну щто мужык попал ты, Мужик им в ответ:-Ребята у меня нет денег, я вот (указывая на свою машину)на чем езжу.
Те ему в ответ:-Правду говориш, дарогой! Мы тагда тебя побъем, Мужик:-Ребята так нечестно, я один а вас четверо.
Те:-Правду гавориш, дарогой! Гиви, иди за него будещ!
Мужик продолжает:-Так тоже нечестно, вас трое, а нас двое.
Те:-Опят правду гавориш, да? Вахтанг, иди дорогой, за них будещ.
Мужик за свое:-Так все равно не честно, теперь нас трое, а вас двое.
Те призадумавшись:-Мужик, а ты щто тут делаещ, дорогой? Ты едь, мы сами разберемся.
еще анекдот!