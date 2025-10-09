Уже в четвёртый раз Федеральная служба по интеллектуальной собственности проводит конкурс «Успешный патент». В нём участвуют предприятия, ВУЗы и научно-исследовательские организации

Уже в четвёртый раз Федеральная служба по интеллектуальной собственности проводит конкурс «Успешный патент». В нём участвуют предприятия, ВУЗы и научно-исследовательские организации страны, чьи технологии уже используются в производстве и приносят экономический эффект. В этом году на конкурс поступило 219 заявок от компаний из 49 регионов страны. Больше всего изобретений было сделано в таких отраслях, как