Минимальный срок владения единственным жильем, после чего его продажа не будет облагаться налогом, сокращается с пяти до трех лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании 10 июля в первом чтении.

Минимальный срок владения единственным жильем, после чего его продажа не будет облагаться налогом, сокращается с пяти до трех лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании 10 июля в первом чтении."Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владенияединственным жильем, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13%налогом на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить своижилищные условия, – сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что условия государственных жилищных программсегодня гораздо выгоднее, чем раньше. Спикер напомнил о льготной ипотеке в 6%для семей с детьми, а также о помощи в размере 450 тысяч рублей на выплатуипотеки для семей, где родился третий и последующий ребенок.Снижение срока владения единственным жильем для его продажибез налога позволит направить высвободившиеся средства на ремонт или погашениеипотечного кредита, сказал Володин.Он также отметил, что принятый впервом чтении законопроект расширяет основания для получения налоговых вычетовпри покупке квартиры: их получат те, кто воспользовался государственнымипрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в непростой ситуации.Кроме того, документ упрощает подтверждение прав многодетныхсемей на льготы или вычет при уплате некоторых налогов. Необходимые бумагитеперь будут направлять уполномоченные госорганы."Это должно исключить случаи, когда многодетная семьясталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности податьзаявление на налоговый вычет, получает пени за недоплату и, соответственно,вынуждена переплачивать", – уверен Володин.Законопроекты, касающиеся недвижимости, Госдума рассматривала и на пленарном заседании во вторник, 9 июля. Так, во второмчтении депутаты поддержали запрет коллекторам взыскивать с граждан долги зауслуги ЖКХ.А в первом чтении принят законопроект, направленный напредотвращение мошенничества с электронными подписями. Проводить сделки с ихпомощью можно будет только при наличии письменного согласия гражданина.