Переговоры с заводом длились три года.

Владимирский завод «Бетал» заключил важный контракт на поставку сборных полимержелезобетонных резервуаров для строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Этот объект, возводимый компанией «Росатом» на средиземноморском побережье, станет первой АЭС в стране.Переговоры с заводом длились три года, и, как отмечают представители компании, сложные климатические условия Египта потребовали создания бетона с особыми свойствами. «Беталу» удалось разработать уникальный продукт, который высоко оценили египетские коллеги.Генеральный директор завода Александр Вдовин подчеркнул, что это сотрудничество выводит компанию на новый уровень. Он отметил высокую устойчивость резервуаров к агрессивным средам и сейсмической активности, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества с «Росатомом».Разработка и патентование полимержелезобетонных резервуаров «Бетал» в 2022 году при поддержке центра «Мой бизнес» позволила заводу стать единственным производителем такой продукции в России и заключить контракт с «Росатомом». Центр также оказывал поддержку предприятию в создании и продвижении сайта.Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку производственным и сельскохозяйственным компаниям в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставляя субсидии до 80% от стоимости услуг. В этом году РЦИ расширил меры поддержки, включив в них участников СВО и их семьи, а также предпринимателей в сфере дополнительного образования, туризма и креативных индустрий.