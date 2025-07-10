Переговоры с заводом длились три года.
Владимирский завод «Бетал» заключил важный контракт на поставку сборных полимержелезобетонных резервуаров для строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Этот объект, возводимый компанией «Росатом» на средиземноморском побережье, станет первой АЭС в стране.
Переговоры с заводом длились три года, и, как отмечают представители компании, сложные климатические условия Египта потребовали создания бетона с особыми свойствами. «Беталу» удалось разработать уникальный продукт, который высоко оценили египетские коллеги.
Генеральный директор завода Александр Вдовин подчеркнул, что это сотрудничество выводит компанию на новый уровень. Он отметил высокую устойчивость резервуаров к агрессивным средам и сейсмической активности, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества с «Росатомом».
Разработка и патентование полимержелезобетонных резервуаров «Бетал» в 2022 году при поддержке центра «Мой бизнес» позволила заводу стать единственным производителем такой продукции в России и заключить контракт с «Росатомом». Центр также оказывал поддержку предприятию в создании и продвижении сайта.
Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку производственным и сельскохозяйственным компаниям в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставляя субсидии до 80% от стоимости услуг. В этом году РЦИ расширил меры поддержки, включив в них участников СВО и их семьи, а также предпринимателей в сфере дополнительного образования, туризма и креативных индустрий.